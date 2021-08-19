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Cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde T.M. (27) isimli kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.O. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

Düziçi ilçesinde dün T.M. isimli kadın, polise gidip M.O. isimli şüphelinin kendisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürerek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, M.O.’yu ilçeye bağlı Yeniceharuniye Mahallesi’nde gözaltına alındı.

Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Osmaniye T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. DHA

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