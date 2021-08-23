CKD kurucu başkanı konuştu: Bir ilgimiz yoktur

Cumhuriyet Kadınları Derneği(CKD) kurucu başkanı ve 17 yıl başkanlığını yapmış Şanal Sarıhan, 'Taliban'ı Tanıyoruz' diye bir açıklama yaparak tepkileri üstüne çeken eski derneği hakkında konuştu.

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Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) , ‘Afganistan'ı tanıyoruz’ başlıklı bir açıklama yayınladı. Tepki toplayan açıklama ile ilgili konuşan kurucu başkanı Şanal Sarıhan, CKD'nin Vatan Partisi'nin Kadın Kollarına dönüşmesi üzerine 36 şubemizle birlikte bu dernekten istifa ederek ayrıldıklarını ifade etti.

Türkiye'nin farklı illerinden 90 kurucu üye ile 26 Ekim 2020 tarihinde 29 Ekim Kadınları Derneği'ni kurduklarını aktaran Sarıhan, “Dolayısı ile bugünkü CKD ile hiçbir ilişkimiz yoktur. CKD, sımsıkı bağlı olduğu Vatan Partisi gibi, bütün kadın ve demokratik kitle örgütlerinden tecrit olmuştur” dedi.

Sarıhan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Taliban'ın Afganistan'da iktidara gelmesi nedeni ile EŞİK platformunda yer alan kadın örgütleri adına bir açıklama yaparak onun uygarlık ve kadın düşmanı anlayışını kınamıştık. Tülin Oygur'un genel başkanı olduğu CKD, bu açıklamamıza karşı ‘Afganistan'ı tanıyoruz’ başlıklı bir açıklama yayınladı.

* ‘Afganistan'ı tanıyoruz’ derken, ‘Taliban'ı Tanıyoruz’ dedikleri anlaşılıyor. Bu açıklama nedeniyle, CKD'nin kurucu başkanı ve 17 yıl fiilen genel başkanlığını yapmış biri olmam nedeniyle, görüşlerim soruluyor.

“VATAN PARTİSİ KADIN KOLLARINA DÖNÜŞTÜ”

CKD'nin Vatan Partisi'nin Kadın Kollarına dönüşmesi üzerine 36 şubemizle birlikte bu dernekten istifa ederek ayrıldık. Türkiye'nin farklı illerinden 90 kurucu üye ile 26 Ekim 2020 tarihinde 29 Ekim Kadınları Derneği'ni kurduk.

* Dolayısı ile bugünkü CKD ile hiçbir ilişkimiz yoktur. CKD, sımsıkı bağlı olduğu Vatan Partisi gibi, bütün kadın ve demokratik kitle örgütlerinden tecrit olmuştur.

* Devlet olarak Afganistan'ı tanımak, hükümetin bileceği bir iştir. Fakat biz, Türkiye'nin demokratikleşme sürecine damgasını vuran emekçi ve aydın kadınlar gibi ortaçağ zihniyetinin kadınları köleleştiren, onlara cariye muamelesi yapan, gerici anlayışlarla nerede olurlarsa olsunlar mücadele edeceğiz.

“AFGANİSTAN KADINLARININ KADERİ İLE KADERİMİZ ORTAKTIR”

* Bu mücadelede, ülkemiz ve dünya kadın hareketi ile omuz omuza yürüyeceğiz. Biliyoruz ki Afganistan kadınlarının kaderi ile kaderimiz ortaktır.

* Vatan Partisi Başkanı'nın iddia ettiği gibi ‘Taliban, Afganistan'ın Atatürk'ü’ değildir. Taliban'ın elindeki bayrak, uygarlığın ve aydınlanmanın değil, cehaletin bayrağıdır. Cehalete teslim olmayı reddediyoruz.”