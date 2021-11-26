‘Çocuğa cinsel istismar’ hükümlüsü yakalandı

Bitlis'te çocuğa cinsel istismar ile çeşitli suçlardan 39 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.B. gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ‘çocuğa cinsel istismar’, ‘başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplamda 39 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.B.’nin yerini tespit edip, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınıp adliye sevk edilen S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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