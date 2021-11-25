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Çocuğa cinsel istismardan 37 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Behçet F. (54), polis ekiplerince yakalandı.

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Çocuğa cinsel istismardan 37 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan hakkında kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Behçet F.’nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesindeki bir evde saklandığı belirlendi.

Eve düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan Behçet F., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi. DHA

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