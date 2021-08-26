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Çocuk parkının önünde vahşet

Adana'da bir kişi, çocuk parkının önünde boynundan, boğazından ve göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

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Çocuk parkının önünde vahşet

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi Masal Park önünde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Nuri Erke, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle park önünde tartıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA…

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erke, boynundan, göğsünden ve karnından bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan adam çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de Nuri Erke’yi bıçaklayan şahsı yaklaşık 1 kilometre uzakta dolmuşla kaçmaya çalışırken gözaltına aldı.
Nuri Erke ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, parktaki çocukların polisler olay yerinde inceleme yaparken oyun oynamaya devam etmesi dikkat çekti. İHA

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