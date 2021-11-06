Çocuk sürücü otomobille direğe çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü 15 yaşındaki Ahmet Kendirli ile yanındaki 16 yaşındaki Yusuf Çelik hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bademağacı Mahallesi mevkiinde Antalya-Burdur kara yolunda meydana geldi. Ahmet Kendirli yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Ahmet Kendirli ile Yusuf Çelikin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Çelik’in kardeşi Polat Çelik ile henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Antalya’daki hastanelere götürüldü.

Ahmet Kendirli ile Yusuf Çelik’in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerin Dağbeli Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi. DHA

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