Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 'çocuk kavgası' nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Demet Kaçan (29) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7514 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, S.Z. ile Demet Kaçan arasında, sokakta çocuklarının kavga ettiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya iki ailenin bireyleri de dahil oldu.

Tartışma sırasında S.Z.’nin eşi K.Z., evin balkonuna çıkarak pompalı tüfek ile ateş açtı. Olayda Demet Kaçan, Serdar K. (35), Gamze K. (32) ve Niyazi G. vücuduna isabet eden saçmalarla, K.Z. ve Şahin K. (31) ise darp sonucunda yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Demet Kaçan ile Şahin K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demet Kaçan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Demet Kaçan’ın öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, genç kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KUZENİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, suç aleti ile birlikte gözaltına alınan K.Z., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüpheli K.Z.’nin olayda pompalı tüfekle vurduğu Demet Kaçan’ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. DHA