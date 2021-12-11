Çoraptaki deri döküntüsünden şüpheliye ulaşıyorlar

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik ve balistik incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan biyolojik ve balistik incelemeler, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kütahya, Bilecik ve Eskişehir’de işlenen suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

Müdürlükte görevli polis memuru Fatma İrem Altuner, yaptıkları incelemelerle çok sayıda olayın aydınlatılmasına yardımcı olduklarını söyledi.

Altuner, “Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünden bize deliller gelir. Bu delillerden biz insana ait kan, kıl, tüy, meni gibi sıvıları inceleriz. Bu sıvılardan DNA izole edip, çoğaltıp, her kişiye ait DNA profilleri oluşturup rapor çıkartıyoruz. Hayvan DNAsı incelemiyoruz, sadece insan DNAsı inceliyoruz. Adli olarak bize gelen cenin dokusunu şüpheli baba DNAsı ile karşılaştırmak için önce izole edip DNA profilini çıkarıyoruz. 27 gen bölgesi üzerinde çalışıyoruz. Bize gelen deliller arasında cenin yüzde 5 oranında” dedi.

CİNAYETİ DERİ DÖKÜNTÜSÜYLE ÇÖZDÜLER

Altuner, yaptıkları DNA çalışmalarıyla çok sayıda olayın çözülmesine katkıda bulunduklarını kaydederek, Bir olayda şüphelinin bodrum katında bulunan bir çorap olay yeri ekiplerince bize gönderildi. Bu çorapta maktul kanları vardı. Çorapta yaptığımız incelemede şüpheliye ait deri döküntüsü de vardı. Bu da tek delille cinayetin çözülmesini sağladı ifadelerini kullandı.

‘EN SON GELEN DELİL KLOZETTİ’

Kendilerine 7 ayrı ilden farklı deliller geldiğini kaydeden Altuner, Aslında her şey delil olabilir. Bize balkon korkuluğundan koltuğa, halı, kilim, motosiklet gibi farklı deliller gelebiliyor. En son klozet gelmişti delil olarak dedi.

‘BASTON GÖRÜNÜMLÜ ŞİŞ GELDİ’

Kriminal Polis Laboratuvarı sadece DNA değil, balistik incelemeler de suçların aydınlatılmasında önemli rol oynuyor. Özellikle son yıllarda kullanılan Balistika tekniği ile mermi çekirdekleri ile kovanlar üzerinde yapılan araştırmada mermilerin çıktığı silahın daha önce herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığı da tespit ediliyor. Balistik inceleme uzmanı Bülent Öztürk, Biz ateşli ve kesici silahlar üzerinde çalışıyoruz. Kovanlar önce incelenir hangi tabancayla atıldığı tasnif edilir. Daha sonra üç boyutlu görüntüsü alınarak kaydedilir ve balistika cihazımıza aktarılarak ülke genelinde taraması yapılır. Bu sayede ülkenin neresinde olursa olsun o silahla işlenmiş suçla irtibatlandırma yapabiliyoruz. Bu sayede birçok cinayet, yaralamalı olay çözülebiliyor. Bize gelen deliller arasında baston görünümlü şiş, çakmak görünümlü ateşli silahlar, kalem görünümlü tabancalar var. Bunlar üzerinde de incelemelerimiz oluyor diye konuştu.