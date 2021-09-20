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Coronadan ölen gazeteci Erol Kes toprağa verildi

Denizli'de corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Erol Kes, toprağa verildi.

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Coronadan ölen gazeteci Erol Kes toprağa verildi

Denizli’de corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Erol Kes için öğle Asri Mezarlık Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Denizli Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AKP Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yaşamını yitiren Kes’in eşi Serap, kızları Ceren ve Selin Kes, yakınlarıyla çok sayıda basın mensubu katıldı.

Kılınan namazın ardından Kes’in cenazesi, Çakmak Mezarlığı’nda toprağa verildi. DHA

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