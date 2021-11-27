Coronayı yenen kadın pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti

Zonguldak'ta çocuk gelişim uzmanı 7 aylık hamile Betül Kıraç Gürler (28), corona virüsünü yendikten sonra beyne giden damarında pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. Gürler'in sezaryenle dünyaya gelen bebeği Ali Enver tedaviye alındı.

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İstanbul’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde görevli çocuk gelişim uzmanı Betül Kıraç Gürler, Zonguldak’ta yaşayan ailesini ziyarete geldi. Gürler, bu sırada corona virüsüne yakalandı.

Corona virüsünü yenen Betül Kıraç Gürler, beynine giden damarlardan birinde pıhtı atması sonucu rahatsızlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan Betül Kıraç Gürler’in 7 aylık bebeği sezaryenle alındı. Ali Enver adı verilen bebek hastanede tedaviye alındı, annesi ise dün gece yaşamını yitirdi.

Muhammed Gürler ile evli ve 1 çocuğu daha bulunan Betül Kıraç Gürler’in cenazesi, sabah saatlerinde İnağzı Mahallesi’ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere İstanbul’a götürüldü. DHA

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