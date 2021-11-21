Çorum’da aile hekimi corona virüsten hayatını kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde görev yapan bir aile hekimi corona virüsten hayatını kaybetti.

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Osmancık ilçesinde 1 Nolu Sağlık Ocağında aile hekimi olarak görev yapan Dr. Şerafettin Boyacı ve İyi Parti Osmancık İlçe Başkanı Mustafa Boyacı corona virüse yakalandı.

Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören iki kardeşten Mustafa Boyacı tedavi sonrası corona virüsü yenerek taburcu edilirken, ağabeyi Şerafettin Boyacı'nın tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu.

Dr. Şerafettin Boyacı, tüm müdahaleye rağmen dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dr. Şerafettin Boyacı'nın vefatı tüm ilçeyi ve sağlık çalışanlarını yasa boğdu. İHA

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