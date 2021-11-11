Covid-19 iznine gönderilen hükümlü ve yükümlülerle ilgili açıklama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, COVID-19 salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlülerin izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacağını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Genel Müdürlükten yapılan duyuruda, “7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 sayılı Kanun’un geçici 9’uncu maddesi kapsamında, Kanun’un yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır” denildi.

Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Covid-19 izninden dönen hükümlülere yönelik uygulanacak tedbirler şöyle sıralandı:

* Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığı’nın aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları, kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri, kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları, kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır. DHA

İlginizi Çekebilir EMA, coronaya karşı 2 yeni ilaca onay verdi