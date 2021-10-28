Cumhuriyet coşkusu Manisa’da sokaklara taştı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Manisa’nın tarihinde ilk defa 6 siyasi parti ve ADD ortak bir karar alarak kutlama programı düzenledi. CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ADD Manisa Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği fener alayı ve konser etkinliğinde vatandaşların Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'da ilk defa CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti olmak üzere 6 siyasi partinin ve ADD Manisa Şubesi ortak bir karar alarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu erken yaşadı.

FENER ALAYI DÜZENLENDİ

6 siyasi parti ve ADD şubesi tarafından ortak kararla düzenlenen kutlama programı fener alayı ile başladı. Manisa Şehzadeler ilçesindeki tarihi Sultan Camii'nin önünde toplanan yaklaşık 1500 kişilik grup ellerindeki meşaleler ve Türk Bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Fener alayına dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri de eşlik etti.

İzmir Marşı'nın söylendiği fener alayına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 6 siyasi partinin il ve ilçe başkanlarının yanı sıra, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

Manisa'da Türk Bayraklarının sallandığı sokaklarda birçok vatandaş balkonlarından alkışlarla eşlik etti.

GRUP METROBÜS KONSERİ COŞTURDU

Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından fener alayına katılanlar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Grup Metrobüs'ün konserine katıldı. Konser öncesinde sahneye çıkan 6 siyasi partinin il ve ilçe başkanları CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile birlikte objektiflere poz vererek birlik mesajı verdi.

Halkoyunu gösterisinin ardından sahne alan Grup Metrobüs seslendirdiği şarkılarla katılanlara coşkulu bir gece yaşattı.