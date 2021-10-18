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Damada takı yerine sucuk taktılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Harun Baykal, Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi. Takı merasiminde arkadaşları damada 2 kangal sucuk, merdane, emzik, önlük, yüzey temizleyici ve bulaşık deterjanı taktı.

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Damada takı yerine sucuk taktılar

Mobilya firması ortaklarından Harun Baykal, Büşra Çiğdem ile hafta sonu dünya evine girdi. Salona giren genç çift, nikah masasında evet diyerek hayatlarını birleştiren imzayı attılar.

Düğünün takı merasiminde damadın arkadaşları, damada 2 kangal sucuk, emzik, önlük, yüzey temizleyici, merdane, bulaşık deterjanı taktılar.

O anları gören davetliler, önce şaşırdı, sonra da gülümsedi. DHA

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