Datça açıklarında deprem

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında deprem oldu. AFAD verilerine göre, saat 22.26’da olan deprem, 3.9 büyüklüğünde ve yerin 6.23 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ: DEPREMLER 4.0 VE 3.4 BÜYÜKLÜKLERİNDE

Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz’de depremlerin olduğunu duyurdu. Verilere göre, Oniki Adalar’da meydana gelen depremler, 4.0 ve 3.4 büyüklüklerinde oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER