Datça açıklarında deprem meydana geldi! Son depremler…

Ege Denizi'nde Muğla’nın Datça ilçesine 45 kilometre mesafede deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.1, Kandilli 4.2 olarak duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi.

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 18.04 itibarıyla deprem meydana geldi. Depremin Datça'nın Yazıköy Mahallesi'ne yaklaşık 45 kilometre mesafede olduğu açıklandı.

İlk belirlemelere göre AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Depremin 7.08 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, “Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 9.8 km olarak duyurdu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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