Datça’da mobilya mağazasındaki yangın korkuttu
Muğla’nın Datça ilçesinde bir mobilya mağazası ve atölyesinde meydana gelen yangın diğer iş yerlerine sıçramadan son anda önlendi.
Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde meydana gelen mobilya yangını çevre ev ve işyerlerinde korku yarattı.
Önce mağaza işçilerinin yangın tüpleri ile ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın bir saatlik uğraşı sonu söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni belirlenemedi, mobilya mağazasında maddi hasar meydana geldi. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.