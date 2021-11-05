Datça’da şenlik öncesi stant gerginliği

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yerel Tohum Derneği'nin desteğinde, Datça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 2'nci Bal Badem Şenliği iptal edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Datça’da bu yıl 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan, 2’nci Bal Badem Şenliği öncesinde stantlarla ilgili art arda açıklamalar yapıldı.

Datça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zeki Karacan, “Son anda belediyenin stant yasağı açıklamasının adı provokasyondur. Bu kin ve nefretin nedeni, 19 Mart 2019 tarihinde, Kargı Deresi’nde çevrecilerce yapılan eylemdir. Bu eylemden sonra, ayağına taş koyduğumuzu, muhalefete destek verdiğimizi düşünerek, bize karşı kinlendi. O günden sonra belediye ile organize ettiğimiz bütün faaliyetler aksadı” dedi.

Karacan, “Oysa biz, Datça’ya farkındalık kazandırdık. Datça’da ilk defa Yerel Tohum Şenliği yaparak, diğer şenliklerin önünü açtık. Badem Çiçeği festivali bile bizim ön ayak olmamızdan sonra başladı. Şimdi kendileri yapıyor. Datça kokoreç ve sucukçular ile duman altında kalıyor. Onlara bir şey yok, bizim 15-20 standımıza laf ediyor. Tek nedeni kin ve nefrettir, başka hiçbir nedeni yok” diye konuştu.

“STANT YASAĞI ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ GEREKİRDİ”

Stant yasağının daha önceden kendilerine bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Karacan, “Tamam izin vermeyeceksin, bugüne bırakma. Onay verme. Datça Bal Badem Şenliği yapacaksın, Bal badem satamazsınız’ diyorsun. Bari neyin altına imza attığına bak, koskoca belediye başkanısın” dedi.

Sabah yapılan görüşmelerden sonra bal ve badem standına izin verildiğini bunun karşılığında ise kendilerinden 10 bin TL belediyeye bağış istendiğini iddia eden Karacan, bu durumda şenliği iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Karacan, “Emeğe, insana, kooperatife, derneklere, üreticilere saygısı olan bunu yapmaz. Bütün bunların suçu günahı sende, bundan sonra hiç adaletten, hak ve hukuktan söz etme. Seni Allah’a havale ediyorum” şeklinde konuştu.

“ŞENLİKTE STANT İZNİ YOK”

Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar ise konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, şenlikte stant izni bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:

* Ben yerel tohum takası yapılacağı sanıyordum. Oysaki yiyecekcçi, içecekçi stant açıyor. Benden böyle bir izinleri yok. Kamunun yerinde, stant açmaları gerekiyorsa, Yerel Tohum Derneği de olsa para kazanamaz.

* Stant açacaklardan para toplanmış. Para kazanıyorsa, kamu yeri olarak bunun bir kısmını Belediyeye yatırmaları gerekir. Sabah bir iki arkadaş geldi.

* Madem öyle, yiyecek ve içecekçi olmasın, bal ve bademci stant açsın dedim. Benim kokoreççim, gözlemecim varken, ben burada gözlemeciye, kokoreççiye izin verir miyim? Sonra buradaki vatandaş bana ne der. DHA