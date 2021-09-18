Dava açmak için buluştuğu 12 avukatın telefonunu çaldı

İstanbul’da kendisini mağdur iş insanı olarak tanıtan bir dolandırıcı, görüştüğü avukatların cep telefonlarıyla ortadan kayboldu. Şarjının bittiğini söyleyerek 12 avukatın cep telefonunu alarak elini kolunu sallayarak kayıplara karışan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Habip ATAM

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Polisi harekete geçiren olay, farklı tarihlerde bazı avukatların savcılığa yaptığı şikayetlerle ortaya çıktı.

İddiaya göre, kendisini iş insanı olarak tanıtan bir kişi hukuk bürolarını aradı.

Yaşadığı bir ticari anlaşmazlıkla ilgili mağdur edildiğini ve avukat tutmak istediğini söyleyen sahte iş insanı her seferinde farklı restoran ve kafelerde görüşme ayarladı.

ŞARJIM BİTTİ YALANI

Avukatlarla bir araya gelen şüpheli, dava açmak istediğini söyleyerek, bir süre sahte bir senaryo anlattı.

Daha sonra ise cep telefonuyla görüşmeler yaptı. Ancak bir süre sonra şarjının bittiğini bahane ederek görüştüğü avukattan telefonunu istedi.

Avukatın telefonunu aldıktan sonra ayağa kalkan ve yürüyerek konuşmaya başlayan şüpheli her seferinde masadan uzaklaştı ve geri dönmedi.

Beklemelerine rağmen sahte iş adamının gelmediğini gören avukatlar durumu anlayınca adliyenin yolunu tuttu.

12 AVUKATIN TELEFONUNU ALDI

Şikayetler üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada İstanbul genelinde 12 avukatın benzer yollarla dolandırıldığı anlaşıldı.

TUTUKLANDI

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin Sinan G. (43) olduğunu tespit etti.

“Dolandırıcılık” “Gasp” ve “Uyuşturucu madde” kullanıcılığı suçlarından 10 suç kaydı olan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Sinan G. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.