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Dedesinin kullandığı traktörün çarptığı 2 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün çarpmasıyla ağır yaralanan Elif Y. (2) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Dedesinin kullandığı traktörün çarptığı 2 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Karaatli beldesinde bir çiftlik evinde meydana geldi. Bahçede oyun oynayan Elif Y., kendisini fark etmeyen dedesi Fatih Y.’nin (47) kullandığı traktörün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Fatih Y., hemen sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ekipler, Elif Y.’yi ambulansla hastaneye götürdü.

Tedaviye alınan Elif, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Y.’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, dedesi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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