Define kazısında yakalanan 3 kişi gözaltında
Samsun'da kaçak define arayan 3 kişi, kuyu kazarken jandarma tarafından yakalandı. Jeneratör, hilti, gaz maskesi gibi kazı aletleriyle yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, Salıpazarı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, Yayla Mahallesinde bir adreste izinsiz kazı yapıldığı istihbaratını aldı.
Bölgeye giden ekipler, define arayan Ü.M. (63), Ş.A. (58) ve Ç.Y.yi (55), kurdukları sistemle beraber kuyunun içinde yakaladı. Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. DHA