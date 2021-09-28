Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in babası hayatını kaybetti
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in babası Hüsamettin Mehmet Ateş, 93 yaşında hayatını kaybetti.
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş’in babası Yüksek Elektrik Mühendisi Hüsamettin Mehmet Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ateş’in cenazesinin Şişli Hacı Nimet Özden Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip toprağa verileceği belirtildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden elektrik mühendisi olarak mezun olduktan sonra, uzun yıllar kamuda üst düzey bürokrat olarak çalışan Hüsamettin Mehmet Ateş, Kırklareli’nde doğdu.
Ateş, memleketi Kırklareli'nde ilkokul öncesi eğitim çağındaki çocuklara eğitim vermek için bir okul yaptırdı. Ateş'in oğlu Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş yıllardır bankacılık sektöründe.
Kızı Nilgün Ateş Çelebi ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.