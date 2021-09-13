Denizde dehşet! Balıkçılar buldu, inceleme başlatıldı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinin açıklarında balıkçıların serdiği ağa ceset takıldı. Yapılan çalışma sonucu denizden çıkartılan ceset, kime ait olduğunun ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinin açıklarında avlanan balıkçılar, denize attıkları ağa bir cismin takıldığını fark ederek ağı çekmeye başladı.

CESET OLDUĞUNU GÖRDÜLER

Ağı takılan cismin ceset olduğunu fark eden balıkçılar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan çalışma sonucu denizden çıkartılan ceset, kime ait olduğunun ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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