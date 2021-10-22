Denizli’de 16 FETÖ üyesi yakalandı, 15’i tutuklandı
Denizli’de terör örgütü üyesi olma ve örgüte yardım etme suçları ile aranan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 FETÖ/PDY mensubu yakalandı. Sanıklardan 15’i tutuklandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yürüttüğü operasyonlarda 16 FETÖ/PDY terör örgütü mensubunu yakaladı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada terör örgütü üyelerinin haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.
Yakalanan şüphelilerden 7'sinin ‘silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedildi. Şüphelilerden 6'sının ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuyla arandığı ve haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.
Aynı suçtan aranan üç şüphelinin ise 7 yıl 6 ay, 4 yıl 2 ay ve 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi. Adli makamlara teslim edilen toplam 16 terör örgütü üyesinden 15'inin tutuklandığı açıklandı.