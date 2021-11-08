Denizli’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Yenişafak mahallesinde 1064 ile 1055 sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Emrah Doksimel (30) yönetimindeki 20 AEJ 394 plakalı hafif ticari araç, kontrolsüz kavşakta Kazım Ertuğrul yönetimindeki 20 AFR 534 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Doksimel ile yanındaki çocukları Berk Enhar (2), Muhammed Efe (7), Muhammed Ege (7) ve Candemir Doksimel (9) ambulanslarla Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı 2 yaşındaki Berk Enhar Doksimel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanelerde tedavisi sürüyor. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. DHA

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