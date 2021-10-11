Denizli’de FETÖ ve DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı

Denizli’de iki FETÖ üyesi saklandıkları hücre evinde yakalandı. Polis son bir haftada yürüttüğü operasyonlarda 5 FETÖ üyesi ile bir DHKP-C üyesi yakaladı.

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Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonda 6 terör şüphelisini gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan iki şüphelinin saklandıkları hücre evine gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındıkları duyuruldu. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yürütülen operasyonda yakalanan iki şüpheli hakkında yakalama emri bulunduğu kaydedildi.

TUTUKLANDILAR

Diğer yandan yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç FETÖ/PDY şüphelisinin daha yakalandığı kaydedildi. Şüphelilerin 7.5 yıl, 6 yıl 3 ay ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldıkları ortaya çıktı. Adli makamlara sevk edilen toplam 5 FETÖ/PDY örgütü mensubu tutuklandı.

Terörle Mücadele Şubesi DHKP-C örgütüne yönelik sürdürdüğü operasyonda ise bir kişi gözaltına aldı. Şüphelinin örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.