Denizli’de yeğenini öldüren amca tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, banka kredisi için kefil olma konusu yüzünden tartıştığı yeğeni Hasan A.'yı (19) lavanta tarlasında göğsünden av tüfeğiyle vurarak öldüren amca Mustafa A. (55) tutuklandı.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pamukkale’nin Akçapınar Mahallesi çıkışında Mustafa A.’ya ait lavanta tarlasında yaşandı. İddiaya göre, tarlada yaşanan olayda bankadan kredi almak isteyen Mustafa A., kardeşi İsmail A.’dan kefil olmasını istedi. Ancak Hasan A., babasının kefil olmasına engel oldu. Bu nedenle amca-yeğen arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü ve Mustafa A., yeğeni Hasan A.’yı yanında taşıdığı av tüfeğiyle göğsünden vurup kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından cenaze, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasan A., yapılan otopsinin ardından Akçapınar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

AMCA TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan Mustafa A. ise Akköy Jandarma Karakoluna teslim oldu. Mustafa A.’nın ilk ifadesinde yeğeninin babasına kefil olması konusunda engel olduğunu, bu sebeple aralarında tartışma çıktığını, kendisini tehdit ettiğini ve çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Bugün işlemlerinin ardından jandarma ekipleri tarafından adliyeye götürülen Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı. DHA