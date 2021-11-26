Denizli’deki cinayet kan davası çıktı: 7 kişi tutuklandı

Denizli’nin Honaz ilçesine uzanan kan davasında 2 ay önce öldürülen Veysi Özbey’in katil zanlıları 4 ayrı kentte yapılan operasyonla gözaltına alındı. Aralarında bir uzman çavuşun da yer aldığı 7 şüpheli tutuklandı.

Selami AYDIN

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Denizli'de iki ay önce kimliği belirsiz iki kişi tarafından cami avlusunda öldürülen 72 yaşındaki Veysi Özbey'in cinayeti kan davası çıktı. Olayın 4 yıl öncesine dayandığı, Özbey ve Çıtak aileleri arasında boşanma nedeniyle başlayan tartışmanın büyüyerek kan davasına dönüştüğü belirlendi.

AĞABEY ÖLDÜ, DAMAT YARALI KURTULDU

İlk cinayet 2017 Temmuz ayında Diyarbakır'da işlendi. Denizli'de öldürülen Veysi Özbey'in kızı Havva Çıtak ile evli olan Refik Çıtak eşinden boşanmak istedi. Boşanma isteği iki aile arasında gerginliğe neden oldu. Karşılıklı suçlamalardan sonra Özbey'in yeğeni Sinan Özbey, Refik Çıtak ile görüşmek istedi. İki aile üyelerinin de yer aldığı görüşmede kavga çıktı. Olayda Refik Çıtak yaralanırken ağabeyi Hikmet Çıtak ise tüfekle vurularak öldürüldü.

8 KİŞİ YARGILANDI

Cinayetin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kayınpeder Veysi Özbey öldürmeye azmettirme suçlaması ile tutuksuz yargılandı. Aynı davada oğul Mehmet Özbey kasten öldürmek suçuyla Hamza, Hanifi, Seyithan, Sinan ve Yaşar Özbey kardeşler ise kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması ile yargılandı. Baba Veysi Özbey'in olayların ardından Denizli'nin Honaz ilçesine yerleştiği öğrenildi.

İKİNCİ CİNAYET DENİZLİ'DE İŞLENDİ

25 Eylül'deki ikinci cinayet ise Denizli'de işlendi. 72 yaşındaki Veysi Özbey, Honaz'daki Yeni Camide yatsı namazı çıkışında kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından iki el ateş edilerek ağır yaralandı. Özbey, kaldırıldığı Honaz Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kurşunların Özbey’in başına ve göğsüne isabet ettiği belirlenirken, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cinayet Bürosu Amirliği cinayete adı karışan ve aralarında bir uzman çavuşun da bulunduğu 9 kişiyi tespit etti. Diyarbakır, Denizli, Sakarya ve Muğla'da önceki gün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Olayın bir kan davası olduğunu ortaya çıkaran polisin, sonuca bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kameraları görüntüleri sayesinde ulaştığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE ÇIKARILDI, 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, cinayet şüphelilerini bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkardı. Özbey’i tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen İzzet Akgün (47) kan gütme saikıyla kasten öldürmek, Şefik Çıtak (69) oğulları Süleyman Çıtak (47), Refik Çıtak (42) ile Hacı Ç. (35) azmettirmek, Yüksel Yılmaz (56) cinayeti organize etmek, Turgut Erdoğan (47), Aziz E. (47) ve uzman çavuş Erdi Türkcan (29) ise cinayete yardımcı olmak suçlamasıyla ifade verdi. Hacı Ç. ve Aziz E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer sanıklar tutuklandı.

1 YIL KEŞİF YAPMIŞLAR

İddialara göre sanıkların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet hafif makineli tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin cinayet öncesi bir yıl boyunca Diyarbakır'dan Denizli'ye gelerek Honaz ilçesinde Özbey'i takip edip keşif yaptıkları ileri sürüldü.

Cinayeti organize ettiği ileri sürülen Yüksel Yılmaz'ın yeğeni olduğu belirlenen Erdi Türkcan'ın, Çıtak ailesinden aldığı parayı tetikçi ve yardım eden kişilere dağıtmakla görevli olduğu öne sürüldü.

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