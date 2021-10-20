Devrilen minibüsteki sürücü arka camı kırıp kaçtı

Kaza İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AEH 177 plakalı minibüs, Mustafa Kılıç yönetimindeki 34 ZH 8369 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

BIRAKIP KAÇTI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil’e bildirdi. Bu sırada minibüsün sürücüsü ise aracın arka camını kırıp, araçtan çıkarak kaza yerinden kaçtı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, minibüste yaralanan 6 kişiyi hastaneye kaldırdı. DHA