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Devrilen traktörün altında feci şekilde can verdi

Düzce'de çamurlu yolda devrilen traktörün sürücüsü Erdal Poyraz (44) yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devrilen traktörün altında feci şekilde can verdi

Kaza, öğle saatlerinde, Düzce’ye bağlı Yayla köyü yolunda meydana geldi. Erdal Poyraz idaresindeki 81 EP 890 plakalı traktör, yolun çamurlu olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Sürücü Poyraz, ters dönen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Poyrazın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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