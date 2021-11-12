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Didim’de göçmen teknesi devrildi: 1 ölü

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak yollardan deniz yoluyla Yunanistan'a gitmeye çalışan yelkenli teknenin yan yatmasıyla 1 kaçak göçmen öldü, 9'u da kurtarıldı.

Yayınlanma: 13:29 - 12 Kasım 2021 Güncellenme:
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Didim’de göçmen teknesi devrildi: 1 ölü

Didim açıklarında kaçak yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin yan yattığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine geldi.

Ekiplerin çalışması sonucu 9 kaçak göçmen kurtarıldı, 1’inin ise cansız bedeni bulundu. Ölen göçmenin cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, diğerleri ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. DHA

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