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Diyarbakır’da silah kaçakçılarına operasyonda 4 tutuklama

Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi ise tutuklandı. 

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Diyarbakır’da silah kaçakçılarına operasyonda 4 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağlar ilçesinde şüphe üzerine otomobil takibe alındı. Durdurulan araçta yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA

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