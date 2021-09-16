Doğa yürüyüşünde uçurumdan yuvarlanan Rus polisi, Türk polisi kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, doğa yürüyüşü için girdiği ormanlık alanda ayağı kayarak uçurumdan yuvarlanan Rus polis İvan Aratskii, polis ve arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

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Olay, İçmeler Mahallesi Eski Köy Hizmetleri Kampı karşı kısmındaki ormanlık alan içerisinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus polis İvan Aratskii (25) tatil için geldiği Marmaris’te kaldığı otelden öğleden sonra ayrılarak spor amaçlı doğa yürüyüşüne çıktı.

Otele 50 metre mesafedeki ormanlık alana giren Aratskii, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesinin kaybederek 15 metrelik uçurumdan yuvarlanarak yaralandı. Saatler geçmesine rağmen otele geri dönmeyen Rus turistten haber alamayan otel yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİLER

Otele gelen polis ekipleri, otel ve çevresindeki kamera kayıtlarını inceledi. Rus polisin otelden ayrıldıktan sonra ormanlık alana girdiğini tespit eden polis ekipleri itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucunda Rus turist baygın halde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aratskii, ormanlık alandan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kol, bacak ve kaburga kısmında kırıklar olduğu tespit edilen Rus turist hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)