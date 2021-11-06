Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatında, harekata hazırlık eğitimleri gerçekleştirildi

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde yapılan Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nda harekata hazırlık eğitimleri gerçekleştirildi.

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Türkiye’nin ev sahipliğinde müttefik ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı, sürüyor. Tatbikat kapsamında harekata hazırlık eğitimlerine devam edildi.

Tatbikata, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile kamu ve sivil kurumların yanı sıra müttefik ülkelerden su üstü, denizaltı, hava unsurları ve gözlemci personelden oluşan yaklaşık 5 bin personel katılıyor. DHA

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