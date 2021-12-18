Doktora saldıran şahıs serbest bırakıldı

Aydın Didim Devlet Hastanesi'nde polisin, işlediği suç nedeniyle adli muayeneye getirdiği bir kişi, nöbetçi hekim Doğancan Kılıç’a saldırdı. Hekimin kaşına 4 dikiş atılırken, saldırgan mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Latif SANSÜR

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Sağlık çalışanlarına saldırının yeni adresi Aydın’ın Didim ilçesi oldu. İşlediği suç nedeniyle gözaltına alınan ve adli muayene için Didim Devlet Hastanesi’ne getirilen bir şahıs, nöbetçi hekim Doğancan Kılıç'a saldırdı. Yüzüne aldığı kafa darbesiyle hekimin kaşı açıldı. Meslektaşları tarafından tedavi altına alınan Kılıç’ın kaşına 4 dikiş atıldı.

“MAHKEME GÖRMEDEN SERBEST KALDI”

Polisin karakola götürdüğü saldırgan hakkında hem işlediği suç, hem de sağlık çalışanına saldırdığı için işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren hastane çalışanları, “Adli makamlara çıkarılmadan, mahkeme görmeden serbest kaldı. Sağlık çalışanlarına şiddet adeta teşvik ediliyor” dedi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün olayla ilgili ‘beyaz kod’ ve soruşturma süreçlerini başlattığı öğrenildi.

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