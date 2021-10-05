Doktoru bıçaklayan hasta, ağır cezada yargılanacak

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor Ertan İskender'i (30) bıçaklayarak yaralayan hastası Bayram Nargüner hakkında, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 22 yıl hapis talebiyle hazırlanan iddianame Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü’nde görevli asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs’ta hastası Bayram Nargüner’in bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından ve sağ elinden yaralanan İskender ameliyat edilirken, Bayram Nargüner nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Nargüner hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarından 22 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

3’ÜNCÜ HAMLEYİ YAPARKEN ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ

İddianame, Ankara 31inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede şüpheli Nargüner’in kan dolaşımının bozulması nedeniyle tedaviye alındığı ve Ertan İskender tarafından yapılan ameliyatla ayağında 2 parmağın tedavi amacıyla kesildiği, şüphelinin olay günü ayağındaki diğer parmaklar yere basmadığı şikayetiyle tekrar hastaneye başvurduğu, Ertan İskender’in hastaya fizik tedavi önerdiği belirtildi. Şüphelinin odadan çıkan Ertan İskender’i takip ettiği ve arkası dönük halde ilk hamlede bıçağı doktorun beline, ikincisinde parmaklarına sapladığı, üçüncü hamleyi yapacağı sırada güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Şüphelinin kendisini dövdükleri için korktuğu ve kendisini savunmak için bıçağı salladığı yönündeki savunmasının güvenlik kamerası görüntüleriyle örtüşmediği ve bu ifadesinin suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğuna dikkat çekildi. 3’üncü hamleyi yapmak üzereyken etkisiz hale getirilmesi dikkate alındığında şüphelinin kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

‘İŞİNE DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL’

Ertan İskender’in avukatı Özge Kalyoncu Yılmaz, parmaklarından ve belinden ölüme sebebiyet verecek şekilde yaralanan doktorun ameliyat olduktan sonra uzun ve acılı fizik tedavi süreçleri geçirdiğini belirterek, “Ne fiziksel ne psikolojik olarak iyileşebilmiş değildir. Müvekkilime yapılan saldırı sadece yaralama amacı taşımamaktadır. Sanığın ‘Beni dövdüler, ben de o yüzden bıçakla saldırdım’ ifadesinin doğru olmadığı kamera kayıtlarıyla mevcuttur. Kalıcı hasar oluşup oluşmadığıyla ilgili kesin bir rapor henüz yok. Olay üzerinden en az 6 ay geçmesi gerekmekte. Müvekkilim ağır psikolojik rahatsızlıklarla da boğuşmakta ve bu durum olağan yaşamını etkilemektedir. Henüz müvekkilimin işine devam edip etmeyeceği de belli değildir. Kendisi yüksek sesle konuşulsa dahi kendini güvende hissetmemektedir. Ertan Bey’in hem kariyeri hem de özel yaşantısı bu olay nedeniyle tehlikeye girmiştir. Umuyoruz ki yargılama aşamasında sanığın tutukluluğu devam eder ve müvekkilim güvenliği açısından bir tedbir sağlanır” dedi. (DHA)