Doktorun köpeğine yumruklu şiddeti kamerada

İstanbul Maltepe'de doktor olduğu iddia edilen bir kişinin köpeğine uyguladığı yumruklu şiddet, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olaya mahalle sakinleri tepki gösterdi.

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Maltepe’de doktor olduğu iddia edilen S.G., evinin bahçesinde beslediği Golden cinsi köpeği yumrukla darp etti. Uzun süredir şiddet olayının yaşandığını belirten mahalle sakinleri, yaşananlara tepki gösterdi.

Doktorun kulübesinden zorla çıkardığı köpeğine uyguladığı şiddet anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Onur Durmuş isimli mahalle sakini, “Öncesinde böyle bir şey olduğunu duyuyorduk. Görüntüleri izleyince şok olduk.

İnsana vurur gibi hayvana vuruyor. Yazıktır, günahtır. Hayvana karşı şiddetin her zaman karşısındayız” diye konuştu. (İHA)



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