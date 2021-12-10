Dolmuştaki mağdur işçinin sesini duyuran kadına Kaymakam’dan teşekkür

Bodrum'da 5 gün önce akşam saatlerinde bindiği dolmuş ile evine dönmek isteyen inşaat işçisine dolmuş şoförünün “Bu pantolonla bu koltuğa seni oturtmam” diyerek almak istememesine tepki gösteren ve o anları video ile paylaşan dövme sanatçısı Şeyma Şahin’i Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar makamında kabul etti. Bayar, Şahin'i cesareti nedeniyle tebrik etti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 gün önce işinden çıktıktan sonra Yalıkavak Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere Bodrum garajından Bodrum – Yalıkavak dolmuşuna binen inşaat işçisi 38 yaşındaki Hasan Duman'a “Bu pantolonla seni bu koltuğa oturtmam” diyerek tepki gösteren 63 yaşındaki dolmuş şoförü Sait Demir ile tartışarak Duman’ın dolmuştan inmemesini sağlayan 35 yaşındaki dövme sanatçısı Şeyma Şahin'i Kaymakam Bilgehan Bayar makamında kabul etti.

GÖSTERMİŞ OLDUĞU CESARET İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Şahin ile görüşen Bayar kadın yolcuya duyarlılığı için teşekkür etti. Bayar Şeyma Şahin ile makamında çekilen fotoğrafı kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşarak “Geçtiğimiz akşam kıyafetleri kirli diye dolmuş şoförünce araçtan indirilmeye çalışılan ve bu nedenle yaşananları görüntüleyen Şeyma Şahin Eker ve eşi Bekir Eker'i misafir ettim. Göstermiş olduğu cesaret için Şeyma Hanım'a teşekkür ediyor, tekrarlarının olmamasını temenni ediyorum” sözlerini kullandı.

AYNI ŞEY OLSA YİNE AYNI TEPKİYİ GÖSTERİRİM

Şeyma Şahin ise yaptığı açıklamada “Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum, her şey olup bitmiş, ben vatandaş olarak tepkimi gösterdim. Kaymakam beyin çağrısı üzerine makamına gittim bana teşekkür etti. Şimdi yine aynı şey olsa yine aynı tepkiyi gösteririm” dedi.

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