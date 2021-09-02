Dört günde 24 bine yakın yolcu otobüsü denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 27-30 Ağustos arasında şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerde 23 bin 889 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 267 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması, güvensiz ve korsan tabir edilen yetki belgesiz taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi ve güvenli bir seyahat ortamının sağlanarak kazaların azaltılması amacıyla 27-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik özel denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Buna göre; denetimlerde 23 bin 889 araç ve sürücü kontrol edildi, 125 sürücünün çalışma ve dinlenme, 267 sürücünün ise yasal hız sınırına uymadığı tespit edildi. 52 araç trafikten menedilirken, 130 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı, 274 araçta ise takograf kullanılmadığı tespit edildi. Yine, 20 sürücünün başkasına ait sürücü kartı kullandığı, 8 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı belirlendi. 9 sürücü belgesi de geçici olarak geri alındı. Denetimlerde toplam bin 267 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.