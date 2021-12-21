Dövizdeki düşüşe sevinen Malatyalılar halay çekip, tatlı dağıttı

Malatyalılar, dolardaki düşüşü, kent merkezinde davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Bir tatlıcı esnafı ise tatlı ikram ederek, dövizin düşüşünü kutladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından döviz kurunda yaşanan düşüş Malatyalıları sevince boğdu.

Kent merkezi Soykan Meydanı'nda toplanan onlarca vatandaş, davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Sembolik olarak dolar da yakan vatandaşlar, sloganlar atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları verdi.



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Bu arada, kent merkezindeki bir tatlıcı da, halka tatlı dağıtarak dövizdeki düşüşü coşkuyla kutladı. Malatya kayısı (şire) pazarında da sabah saatlerinde dövizin düşüşü davullu zurnalı kutlanmıştı.

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