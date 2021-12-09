Drone destekli uyuşturucu operasyonu

Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonunda 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin’de 150 jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği ‘Güz Güneşi-33’ operasyonunda, 8 şüpheli yakalandı. Zanlıların aranan evlerinde uyuşturucu ve suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının olduğunu yönünde alınan bir istihbarat üzerine çalışma başlattı. Jandarma görevlilerinin bir süre devam eden takibi sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 150 personelin katılımıyla ‘Güz Güneşi-33’ operasyonu düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma özel harekât ve narkotik dedektör köpekleri ile drone destekli operasyonda, daha önce belirlenen adreslerde arama yapıldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 475 gram bonzai, 900 gram kubar esrar, 200 gram metamfetamin, 25 extacy hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İlginizi Çekebilir Sosyal medyada uyuşturucuyu özendirenlere operasyon