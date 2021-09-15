Düğün arabası alev alev yandı

İstanbul'dan Eskişehir'e yeğeninin sünnet düğünü için yola çıkan otomobil sürücüsü otoyolda ilerlerken düğün arabası olarak kullanacağı aracın motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Araç sürücüsü korku ve panikle kendini dışarı atarken alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Olay, saat 06.00 sıralarında E-5 Karayolu Zeytinburnu mevkii Topkapı istikametinde yaşandı. Ceyhun Şentürk, İstanbul’dan Eskişehir’e yeğeninin sünnet düğünü için yola çıktı. Otoyol üzerinde seyir halindeyken sünnet düğününde kullanacağı otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda dumanlar yükseldi.

Şentürk, korku ve panikle kendini dışarı atarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen araçtaki yangını kontrol altına alırken otomobil ve içerisindeki kıyafet yüklü bavullar adeta küle döndü.

Yangın nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken alev alev yanan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)