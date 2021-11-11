Düğün konvoyunda seyir halindeki araçlardan sarkıp ateş ettiler

Hatay’da magandalar trafikte dehşet saçtı. Konvoyda, seyir halindeki araçlardan dışarı sarkan şahıslar, çevredekilerin can güvenliğini hiçe sayıp silahla defalarca ateş açtı. O anlar trafikteki araçlar tarafından kaydedildi.

Can ÇAPAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hatay'ın Antakya ilçesinde trafik magandaları dehşet saçtı. Perşembe günü öğle saatlerinde Antakya'da Narlıca Mahallesi'nde bir grup, araç konvoyu oluşturdu.

Onlar için çevredekilerin can güvenliklerinin hiçbir önemi yoktu. Düğün konvoyu olduğu iddia edilen araçlardan dışarı sarkan kişiler, sorumsuzca ve defalarca ellerindeki silahla çevreye ateş açtı.

O anlar, trafikte seyreden bir başka araç sürücüsü tarafından kaydedildi. Çevredekiler olan biteni korku dolu gözlerle izledi. Düğün mutluluğunu, çevredekilerin canını hiçe sayıp silahla ateş açarak kutlayan kişiler, trafikte seyre devam etti.

İlginizi Çekebilir Düğünde maganda kurşunu can aldı