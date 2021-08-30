Düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Bursa'da bir düğünde gürültü nedeniyle mahalleli ile düğün sahipleri arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu.

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Olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde düğünde yüksek sesten rahatsız olan mahalleli ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavga ile ortalık savaş alanına döndü.

Çevredeki diğer vatandaşların durumu bildirmeleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirdi. (İHA)

