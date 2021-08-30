Düğünde tabancayla 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Bursa'da düğünde tabancayla havaya ateş açan kişi, kırsal Müşküle Mahallesi eski Muhtarı Şemsettin Talan ile Mehmet Yüksel'i yaraladı. Hastanede tedaviye alınan Yüksel'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, dün öğle saatlerinde İznik ilçesi kırsal Müşküle Mahallesinde meydana geldi. Mahalle meydanında yapılan bir düğünde havaya rastgele ateş açıldı. Mermiler, eski muhtar Şemsettin Talan ile Mehmet Yüksel’in vücutlarına isabet etti. Talan ve Yüksel, kanlar içinde yerde kaldı.

İhbar üzerine düğün alanına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İznik Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi devam eden Yüksel, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan soruşturmada Talan ve Yüksel’i yaralanmasına neden olan tabancayı Emin K.’nin ateşlediği saptandı. Gözaltına alınan Emin K., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emin K., taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan tutuklandı. DHA