Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde düğünden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Celal Parlak idaresindeki 27 RL 914 plakalı otomobil ile bir yakınlarının düğün töreninden dönen Seval Aydınlık idaresindeki 44 ABG 139 otomobil, Besni'ye bağlı Sugözü köyü yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Celal Parlak ile Seval Aydınlık ve araçlarda bulunan Orhan Aydınlık, Zeynep Ayza Aydınlık ve ismi henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)