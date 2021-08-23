Dükkanın önünde otururken savrulan otomobilin altında can verdi

Bursa’da dükkanının önünde oturan Muhlis Yalçıner (71) kaza yapan araçların altında kaldı. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 ACC 025 plakalı otomobil, S.Ç idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, dükkanının önünde oturan Muhlis Yalçıner'e (71) çarptı.

SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI KAÇTI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 16 AC 025 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan kız arkadaşı olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Hafif ticari araç sürücüsü S.Ç ve savrulan aracın ağır yaraladığı Muhlis Yalçıner sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalçıner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kiraladıkları otomobil ile kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kız arkadaşı yakalama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)