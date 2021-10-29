Dünürlerin kavgası aile faciasına dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

Kırşehir'de dünür iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Olay, Çukurçayır Mahallesi 771inci Sokak’taki müstakil evde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan R.A., dünürü olan A.Ç., eşi S.Ç. ve kızları E.Ç’nin bulunduğu eve oturmaya geldi.

Burada R.A. ile A.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle R.A. evine giderek av tüfeğini aldı. Tekrar dünürlerinin evine gelen R.A., dünürleri A.Ç., S.Ç. ve E.Ç’yi yaraladı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri A.Çnin öldüğünü belirledi. Yaralı S.Ç. ve E.Ç. ise, ambulansla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı R.Anın yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayet zanlısının aynı mahallede bulunan başka bir evde saklandığı belirlendi. Eve operasyon düzenleyen polis, cinayet zanlısını yakaladı. R.A. gözaltına alınırken, olayda yaşamını yitiren A.Ç. otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA