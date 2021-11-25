Ege’de mor denizanası istilası, alarm verildi

Ege'nin ortasındaki Kiklad Adaları olarak bilinen bölgede dünyaca ünlü turizm bölgesini uzunluğu 10 metreye kadar ulaşabilen mor denizanası istilası sardı.

Yaşar ANTER

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Dünya turizminin gözbebeği olan Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ve Ege Denizi'nin ortasında bulunan Kiklad Adaları olarak bilinen bölge dokunaç uzunlukları 10 metreye kadar ulaşabilen dev mor denizanalarının istilasına uğradı.

Aralarında Mikonos başta olmak üzere Siros, Antiparos, İos, Kitos, Naksos, Sifnos, Tenos, Thera, Naksos ve Santorini gübü dünyaca ünlü turistik adalarında bulunduğu bölgede 220 ada ve kayalığın etrafının mor denizaltısı istilası altında bulunduğu belirtildi.

MOR DENİZANASI EGE’DE HIZLA YAYILIYOR

Helenik Biyoçeşitlilik Gözlemevi’nin haritasına göre, Kiklad Adaları’ndaki plajlarda mor denizanası gözlemlenmeye başladı.

Yunanistan Deniz Araştırmaları Merkezi (ELKETHE) Oşinografi Enstitüsü Araştırma Direktörü Epamineondas Christou Yunanistan medyasına yaptığı açıklamada, iklim değişikliklerinin gözle görülür biçimde arttığını ve daha önce Girit Adası bölgesinde görülen mor denizanalarının Ege'de yayılmakta olduğunu söyledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BU TÜRÜN HIZLA ÇOĞALMASINA NEDEN OLDU

Christou “”Bu yılın başında beri Ege’de bu tür denizanası popülasyonu hızla arttı. Korint’te gördüğümüz denizanaları bunlar. Akdeniz’de yaygın bir türdür. İklim değişikliği nedeniyle bu denizanalarının sürülerinin görünümünde bir artış var. Bu fenomen, iklim değişikliği nedeniyle daha yaygındır. Bu ilk defa değil. Eskisinden biraz daha yaygın.

Bu türün kış ya da yaz olmasıyla hiçbir ilgisi yoktur, tam sıcaklık olduğunda tür sayısı artar ve daha fazlası ortaya çıkar. Daha düşük sıcaklıklar bu türü rahatsız etmiyor” diye konuştu.

DENİZE MASKESİZ GİRMEYİN UYARISI

Christou özellikle kış aylarında denize girenleri ve açık deniz yüzme sporu ile uğraşan sporcuları uyararak, bu türün denizanaları içerisinde en zehirli ve dokunduğun şiddetli acı veren bir tür olduğunu belirtti. Bu nedenle yüzücülerin maske takarak denize girmelerini öneren Christou “Bu tür denizanası ile temas edildiğinde ilk yapılacak iş yaraya buz koyma veya temiz su ile bol bol yıkamaktır, ardından acil olarak doktora başvurulmalıdır” dedi.

DOKUNAÇ UZUNLUĞU 10 METREYE KADAR ÇIKABİLİYOR

Helenik Biyoçeşitlilik Gözlemevi’ne göre, bu denizanalarının gövde uzunluğu 100 cm, dokunaçlarının uzunluğu ise 10 metreye ulaşabiliyor.

Mor denizanası esas olarak çeşitli kabuklu deniz ürünleri, plasental kabuklular ve balık yumurtaları ile beslenirken, denizanasının en büyük doğal yırtıcıları Leathellon, Caretta Caretta, Ton Balığı, Kılıç Balığı ve Ay Balığı’dır. Gençken rengi turuncu-kahverengidir ve büyüdüğünde bu yoğun mor-mor rengi alır.

HAZİRAN AYINDA BODRUM KIYILARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Yaklaşık 5 kilo ağırlığındaki dev denizanası geçtiğimiz Haziran ayında Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı mavi bayraklı Torba koyunda karaya vurmuş, turistler büyük tedirginlik yaşamıştı.

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