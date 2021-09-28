Eğitim-SEN kentteki vaka sayılarını duyurdu: Binlerce öğrenci temaslı

Eğitim –Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, okullardaki vaka tablosunu paylaşarak kentteki temaslı ve pozitif öğretmen sayısının 522, temaslı ve pozitif öğrenci sayısının 5 bin 305, kapanan sınıf sayısının ise bin 736 olduğunu söyledi.

İsmail AKIN

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Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez yaptığı basın açıklamasında, tam zamanlı yüz yüze eğitim vaka tespit raporunu açıkladı.

Raporda, “Bu hafta sendikamıza ulaşan vaka sayılarına göre, okullarda temaslı ve pozitif öğretmen sayısı 522, temaslı ve pozitif öğrenci sayısı 5 bin 305, temaslı ve pozitif personel sayısı 15 olmuştur. Kapanan sınıf sayısı bin 736” denildi.

“SİSTEMSEL KRİZ OLDUĞU AÇIKTIR”

Tam zamanlı yüz yüze eğitimin nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi için eğitim-öğretim ortamlarının eğitim çalışanları, öğrenciler ve veliler açısından sağlıklı ve güvenli olması gerektiğini belirten Sönmez, şunları söyledi:

* Tüm tedbirlerin alınması onların eğitim ortamlarındaki psikolojik ve duygusal yeterlilikleri için önemlidir. Ancak bu hafta sendikamıza ulaşan vaka sayılarına göre, okullarda temaslı ve pozitif öğretmen sayısı 522, temaslı ve pozitif öğrenci sayısı 5 bin 305, temaslı ve pozitif personel sayısı 15 olmuştur. Kapanan sınıf sayısı bin 736'dir.

Antalya'da Şube alanımızda işyeri temsilcilerimizin ilettiği bilgiye göre 54 sınıf geçtiğimiz hafta karantinaya alınmış ve kapanmıştır. Bu sayı içerisinde ana sınıfından lise son sınıfa kadar bütün sınıflar bulunmaktadır.

* Kapanan sınıf sayısının bize ulaşan sayıdan daha fazla olduğu bilinmektedir. Sınıfların kalabalık oluşu, yeterli hijyeni sağlayacak yardımcı personel eksikliği, maske kullanım alışkanlığının alt sınıflarda zorluğu bulaş riskini artırmaktadır.

* MEB'in 1,5 yıldır devam eden salgın sürecinde yüz yüze eğitime yeterince hazırlık yapamamasının nedeninin strateji geliştirme, planlama yapma ve karar alma süreçlerinde yaşanan sistemsel kriz olduğu açıktır.

* Bu sistemsel krizin bir sonucu olarak yeni eğitim öğretim yılının hemen öncesinde bakan değişikliğine gidilmiş, birçok bürokrat ve eğitim yöneticisi değiştirilmiştir.

* Tam zamanlı yüz yüze eğitime seferberlik düzeyinde yaklaşılması temel bir ihtiyaçken, bütün bir yaz dönemi MEB'deki görev değişiklikleriyle geçmiştir.

“HİJYEN KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLANAMAMIŞTIR”

“AKP iktidarının eğitime ayırdığı bütçenin çok düşük seviyede olması dolayısıyla ne ek kadro istihdamı ne okullarda fiziki yenilenme sağlanabilmektedir” diyen Sönmez, şu ifadeleri kullandı;

* Salgın koşullarında tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürebilmek ciddi bir stratejiyi ve buna uygun ek bütçeyi zorunlu kılmaktadır.

* MEB, seyreltilmiş sınıfları hayata geçirememiş, ek derslik kazandıramamış, öğretmen odaları, öğrenci ve öğretmen tuvaletlerini çoğaltamamış, sınıfların havalandırılması için pencere sistemlerini değiştirememiş, sağlıklı ulaşım konusunda yerel yönetimlerle birlikte strateji geliştirilmesine öncülük edememiştir.

* İhtiyaç oranında ek kadro atamamış, her okula bir sağlık personeli görevlendirememiş, yeterli sayıda yardımcı hizmet personelinin her okula atanmasıyla hijyen koşullarının iyileştirilmesini sağlayamamıştır” ifadesini kullandı.

Sönmez, tam zamanlı yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olmasının hayati önem taşıdığını belirterek, bunu sağlamak için hayata geçirilebilecek acil tedbirleri şöyle sıraladı:

* Eğitim alanına bir an önce ek derslikler kazandırılmalıdır. Bunun için atıl durumdaki kamu binalarından ve kapanan özel okul binalarından yararlanılmalıdır. Dersliğe dönüştürülebilecek büyüklükteki okul yöneticisi odaları sınıf olarak kullanılmalıdır. Kapalı köy okulları hızla tadilattan geçirilerek açılmalıdır. Taşımalı eğitimdeki okullar, diğer okullardaki derslik ihtiyacını giderecek şekilde kullanılmalıdır. Sınıf mevcutları çok az olan ve birbirine yakın imam hatip okulları birleştirilmeli, açığa çıkan okullar akademik okullara dönüştürülmelidir.

* İllerimizde çok sayıda okul “depreme dayanıklılığı güçlendirme çalışmaları” adı altında kapatılmış ve binlerce öğrenci başka okullara kaydırılmıştır. Güçlendirme çalışmaları bir an önce tamamlanmalı ve bu okullar açılmalıdır.

* Okullardaki hijyen ortamı için bir an önce ihtiyaç olan sayı belirlenerek kadrolu yardımcı hizmet personeli ataması yapılmalıdır. İŞKUR üzerinden geçici görevlendirmelere son verilmelidir.

* Ücretli öğretmen görevlendirmelerine son verilmeli ve ihtiyaç kadar öğretmen ataması bir an önce yapılmalıdır.

* Kış aylarına girmeden, pencereler sağlıklı havalandırma ihtiyacına göre yenilenmelidir.

* Ders süreleri azaltılmalı, öncelikle 30 dakikaya düşürülmelidir. Teneffüs saatleri aşırı yoğunluk olmayacak şekilde planlanmalıdır.

* Okul öncesi için de ders süreleri düşürülmeli, öğretmenlere teneffüs hakkı tanınacak şekilde düzenlemelere gidilmelidir.

* Halk eğitim merkezlerinde kursiyer yaş düzeylerinden dolayı bulaş riskinin daha yüksek olacağı düşünülmeli, mesafe kuralına uygun derslikler ayarlanmalıdır. Ders süreleri ve aralar benzer şekilde düzenlenmelidir.

* MEB, bu tedbirlerin hayata geçirilebilmesi için ek ödenekleri ivedilikle sağlamalıdır. Yeni merkezi bütçede eğitime ayrılan payın, sıralanan tüm tedbirlere rahatlıkla yetecek bir düzeye çıkarılması sağlanmalıdır.

“BU HAKKI SAVUNMAYA DEVAM EDECEK VE SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

MEB'in, yüz yüze eğitimin devamını sağlamak gibi tarihi bir görevle karşı karşıya olduğuna dile getiren Sönmez; “Bu önemde yaklaşarak görevlerini yerine getirmek zorundadır. Eğitim emekçileri, öğrenciler ve veliler yeni bir kapanmanın her boyutta ortaya çıkaracağı derin kayıplara tahammül edemeyeceklerdir. Okullarımızda ortaya çıkan vakaların en az düzeye düşürülmesi ve sınıfların kapanmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarında tam zamanlı yüz yüze eğitim her çocuğumuzun temel hakkıdır. Bu hakkı savunmaya devam edecek ve sessiz kalmayacağız” dedi.

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